Погода порадует комфортным летним теплом на праздник города

Дневная температура воздуха в Минске до +25 градусов. Будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В воскресенье ситуация не изменится - теплый воздух и повышенный фон атмосферного давления останутся хозяевами погоды.

Кстати, и купальный сезон еще в разгаре. По данным гидрологов, температура воды в основном +17+22 градуса. Такой теплый период в этом году полностью может оказаться самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений.