Поразил масштаб трагедии! Начальник РОСН "ЗУБР" о землетрясениях в Турции

Поразил масштаб трагедии, половина многомиллионного города была разрушена и находилась в руинах. Наши спасатели работали по 12 часов 24 часа каждый день. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал начальник республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Игорь Зарембо.

РОСН"ЗУБР" проводилпоисково-спасательные работы в Турции после катастрофических землетрясений. "Все работы, которые мы проводили, нам были знакомы: разбор завалов, работа с бетонными конструкциями", - сказал он

Отвечая на вопрос, верят ли спасатели в чудо, Игорь Зарембо сказал, что все спасатели во что-то верят, но в первую очередь верят в себя,в свои навыки, умения и профессионализм. "Именно это позволяет спасать человеческие жизни!", - подчеркнул он.