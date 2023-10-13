Породы собак, которые не стоит заводить, если у вас есть маленькие дети

Ученые доказали, что домашние животные положительно влияют на развитие ребенка. Однако некоторые питомцы могут представлять опасность для малышей или, напротив, быть ей подвержены. Кинолог Татьяна Сеньконазвалатри породы собак, которые лучше не заводить тем, у кого недавно родился ребенок, пишет sb.by.



Прежде всего кинолог посоветовала отказаться от идеи завести чихуахуа. "Вы можете завести любую собаку, но есть три породы, которые я не советую новичкам. Прежде всего это чихуахуа. У них есть предрасположенность к тревожности. Поэтому с шумными и активными детьми таким собакам некомфортно. К тому же они очень маленькие и хрупкие и лишней тряски не выдержат", - предупредила Татьяна Сенько.



Кроме того, кинолог посоветовала хорошо подумать, прежде чем завести хаски и доберманов.



"Хаски - громкие собаки, которые, возможно, будут будить ваших детей по ночам. К тому же они очень активны и могут сбивать ребенка с ног. А вот доберманы при недостаточном воспитании будут показывать свой сложный характер и не станут слушаться ваших детей. Поэтому гулять с такой собакой придется родителям", - предупредила специалист.



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