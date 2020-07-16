"Порох надо держать сухим!". Президент в Витебске встретился с десантниками

Главные события этого вечера разворачиваются в Витебске, где в эти минуты стартует фестиваль "Славянский базар". Этот праздник уже в 29-й раз демонстрирует единство народов. Когда на планете царит, скорее, разобщенность, именно такие культурные события как раз и доказывают, как важны мир и дружба, несмотря ни на какие границы.



Кстати, ситуацию в мире, безопасность нашей страны и улучшение боеспособности Вооруженных сил сегодня также обсуждали в Витебске. У Президента состоялся большой разговор с бойцами 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Известная славной военной историей, она была и остается элитным соединением сил спецопераций и в целом Вооруженных сил Беларуси. Отбор в бригаду строгий. Отличную физподготовку, мастерство и мужскую выдержку демонстрируют и девушки-десантницы.



Какой он, один день армейских будней голубых беретов?! Подробности у Илоны Красутской.









Славная история Витебской 103-й бригады

Маскировка, дистанционное наблюдение за противником, прикрытие - эти навыки витебские десантники отрабатывают до автоматизма. Для этого всего три месяца в году они проводят на плацу, остальные на полигонах.

В Витебске соединение дислоцируется с 1946 года. Всегда считалось одним из наиболее боеспособных подразделений ВДВ в Советском Союзе. Бойцы участвовали в освобождении Венгрии, оказывали помощь Чехословакии. Воевали в Кабуле. Был и Афганистан. Бригада находилась там всю кампанию - от первого до последнего дня. За время боевых действий витебские десантники потеряли 907 человек. 8 получили звание Героя Советского Союза. Сейчас их портреты можно увидеть на аллее героев в военном городке.

Александр Пастернак, замначальника отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

"Соединение действительно является самым прославленным в Вооруженных Силах Республики Беларусь и самым прославленным в силах специальных операций. Уже 75 лет мы стоим на страже Отечества".

Армейский ликбез для школьников

Какой он, один день из жизни десантника,могут узнать и молодые люди. На территории соединения есть военно-спортивный лагерь. Школьники знакомятся с армейским бытом, вооружением, боевой техникой.

Денис Кривенцов, замкомандира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

"При посещении воинской части мы стараемся минимум уделять каким-то теоретическим вопросам, а максимум практическим. Настоятельно рекомендуем детям, чтобы они своими руками потрогали и вооружение, имущество, побывали дневальным по подразделению, посетили столовую. Разрешаем детям фотографировать, чтобы они, придя домой, у себя на улицу, показали, как они провели день, чтобы на завтра пришел уже не один ребенок, а со своими друзьями".

103-я бригада - постоянный участник учений "Щит Союза" и "Нерушимое братство"

Как известно, проверка Вооруженных сил носит комплексный характер. Для воинских частей и подразделений она как раз и состоит в том, чтобы определить их способность выполнять поставленные задачи. Президент с командировкой в Витебске. Перед "Славянским базаром" решил проверить боеготовность бригады.

Покажут Президенту, что есть в распоряжении десантников: бронежилеты, рюкзаки, каски, приборы ночного видения, связи. Все отечественное. Вот, например, экипировка этого бойца весит 40 кг, но даже с таким грузом задачи выполнимы. На вооружении есть бронированные машины "Кайман", они предназначены для разведывательно-диверсионных операций, патрулирования, сопровождения колонн. Первыми в республики бойцы стали использовать и бронетранспортеры БТР-70МБ1. Любую команду выполняют четко и синхронно. Даже вальс танцуют.

Миротворческая рота в 103-й бригаде в Витебске

103 бригада постоянный участник крупномасштабных учений Вооруженных сил Беларуси, а также совместных с российскими военными. И всегда витебские десантники получали самую высокую оценку. Здесь дислоцируется единственная в стране миротворческая рота. Служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО "Партнерство ради мира".

Президент: Армия должна сочетать контрактную и срочную службу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вот еще один пример, какая должна быть армия. Контрактная, срочной службы и прочее. Там, где нужно, она вся на контракте. Там, где нужны нам специалисты-контрактники - у нас вся армия контрактная. Там, где могут служить ребята-срочники, мы призываем на срочную службу. Нет проблем по набору на контракт".



Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси:

"С набором на контракт сегодня проблем нет. Есть проблема - хотим ли мы брать: т. е. мы начали выбирать - нужен ли нам этот человек или не нужен".



Защитники Отечества



Для главы взвода миротворческой роты Сергея Егорова служить и защищать Родину - семейная традиция. Связать свою жизнь с вооруженными силами он решил по примеру отца, деда и прадеда. В прошлом году вместе с боевыми товарищами принимал участие в международных соревнованиях пеших патрулей в Великобритании. Более сотни команд, испытания препятствиями и ненастной погодой, и в этих непростых условиях витебская команда берет серебро!

Говорить о насущных вопросах армии Президенту легко не только как главнокомандующему. Сам не понаслышке знает обратную сторону этой нелегкой службы. В пограничных войсках служил и Глава государства, и его старшие сыновья. Кстати, на службу будущий Президент пришел уже с вузовским дипломом. И не раз рассказывал, как охранял границу в Молдове. А в середине 80-х вновь прошел службу - на этот раз в мотострелковых войсках. Такая "боевая" биография - в нынешнее время просто необходимость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Слава Богу! Он же военный человек. Это ж не то, что у нас просятся во власть, а я с удивлением узнал для себя, что они, оказывается, порох не нюхали. Нам вообще надо вплоть до конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия? Будет рот раскрывши ходить. Ты лапши ему навешаешь - и будет, значит, ты скажешь ему СВД, а он подумает, что танк.



Мы сейчас работаем над законом о государственной службе, т. е. хотим госслужащих довести до уровня военных. А для президента -не служил в армии, значит, там тебя быть не должно. Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовлена".

А. Лукашенко подчеркивает важность поддержания в стране боеспособной армии



Внимание в 2020-м на себя перенял коронавирус и его последствия, тем не менее, другие угрозы никуда не делись: на планете не стало спокойней. То и дело вспыхивают новые очаги. Мир стремительно меняется, также быстро изменяется и характер современных угроз, появляются новые, еще более опасные. Информационные войны - уже реальность. На этом фоне нарастают угрозы со стороны террористических структур. Во всем этом проглядывается четкий месседж: война не меняется, поэтому наготове быть всегда - обязанность военнослужащих.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Основной урок, который я как главнокомандующий по конституции, наши руководители и вы, офицеры, вынесли из той войны жестокой, 75 лет которой сегодня, - порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили, наверное, навсегда. Мы видели несколько войн.





Каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса

Наверное, в том, что нынешний президент четверть века руководит страной и вооруженными силами, многие видят много недостатков. Но это вам виднее. Мыв предвыборномпериоде. Каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса. Поэтому, наверное, что-то мы делали так-не так, но мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши вооруженные силы.



Я вас подвожу к тому, что нынешняя ситуация - это не 1941 год, это не Ливия и Сирия. Это Беларусь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы -молодая, суверенная, независимая страна. Получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, Беларусь, наблюдали, что же будет дальше. То есть, мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более - на принятие решений в те времена, мы не могли.



Наша судьба в наших руках, и свои решения по нашей судьбе должны принимать мы

И когда я говорю сейчас (это очень важно в предвыборный период), я всегда прошу людей иметь это в виду: наша судьба в наших руках, и свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь, в Беларуси. Потому что там ситуация в Беларуси видится не так, как видим ее мы".

Сохранить мир

Откровенный разговор, как принято говорить, без купюр. Как иначе. Ведь эти люди на страже безопасности суверенитета страны. От них скрывать ничего не будешь. Все ради одного - сохранить мир на нашей земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я вот эти факты 1941-го вам перечисляю для того, чтобы вас подвести к главному вопросу, на который ответит генерал Равков. А какая будет война сегодня, не дай Бог, она случится? А как война будет разворачиваться, какие причины и цели будет преследовать агрессор, если он будет вести войну против Беларуси? Мы с вами люди военные, мы для того и существуем, чтоб воевать, не дай Бог, конечно, не дай Бог. Но если, то мы должны будем воевать, защищая не только нашу родину (это главное), наши земли, но и наши семьи, наших детей. Так с чего же начнется эта война?"

Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"По-разному. Вы посмотрите, американцы ведь, проводя какие-то операции на территории других государств, ни разу себя не повторили. Поэтому не факт, что будет какое-то повторение сценария, если вдруг придется нам в каком-то конфликте участвовать. Не будет его. Поэтому вся та подготовка на основании достижения цели военной доктрины в воинских частях в первую очередь и силах специальных операций, сухопутных войсках и другого вида национальных силах нацелена на то, чтобы быть готовыми к любому развитию обстановки.



Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади. И вот эта площадь - возьмите Тахрир, возьмите Сирию, возьмите радикальные действия на Украине… Для нас это урок.



Армия- силовой инструмент. Наша задача - не допустить гибели государства

Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ Президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы - силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача - не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит - мы проиграли бой. А все это начнется (если вдруг начнется), это будет тайно, тихо, организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете. А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более, в этом завязаны внешние силы - это ни для кого не секрет".