Портфели первоклассников получили школьники из многодетных и малообеспеченных семей столицы

В кинотеатре "Беларусь" для них подготовили и развлекательную программу. Благотворительная акция накануне 1 сентября проходит в нашей стране почти 30 лет. В этом году ранцы со всем необходимым для занятий, а также одеждой и угощениями получили 140 первоклашек. Помогали собраться в школу все желающие. В крупных универмагах столицы были созданы специальные точки.



Сегодня в Беларуси около 150 тысяч многодетных семей. Внимание к каждой и своевременная помощь - важная инициатива ассоциации многодетных родителей, а также Союза женщин.



