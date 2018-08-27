В преддверии нового учебного года 60 детей-сирот и ребят с ограниченными возможностями принимали подарки от Белорусского детского фонда. Портфели со школьными принадлежностями вручили в одном из развлекательных центров Гомеля. Дети приехали сюда из Ельского, Мозырьского, Кормянского и Гомельского районов. За 15 лет участия в акции "Соберем школьный портфель" гомельское отделение детского фонда порадовало тысячу 100 детей. В этом году поддержку организации оказали около 10 организаций области.