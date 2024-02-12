Портфолио, визитная карточка и эссе: победители конкурса "Я патриот своей страны" станут участниками акции "Поезд Памяти"

Прием заявок на первый этап конкурса "Я патриот своей страны" продолжается в рамках культурно-образовательной патриотической акции "Поезд Памяти". Отбор проходит во всех учреждениях образования Республики Беларусь. Принять участие могут ребята 10-х классов. Этап включает в себя три задания: портфолио, визитная карточка и эссе на тему "О той весне". Призеры этого тура смогут побороться за звание победителя на городском этапе конкурса.

"В этом году мы определим не менее 45 участников от Республики Беларусь. В акции примут участие 205 школьников, кроме российских и белорусских школьников в этом году принимать участие будут ребята из ряда стран СНГ. На данный момент ведутся переговоры об участии. Программа, как и в предыдущие годы, будет максимально насыщенной. Пройдет чуть больше мероприятий в Полоцке и в Гродно", - рассказала консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси Татьяна Осмоловская.