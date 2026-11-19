Формирование портрета целевой аудитории телевидения - важнейшая задача, которая стоит перед самым популярным средством массовой информации. ТВ-каналы адаптируют контент под интернет-платформы, работая с повесткой социальных сетей и запросами зрителей. По данным измерений за 10 месяцев 2026-го, телевидение охватило 99 % городского населения Беларуси.

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Первый информационный" телеканал и все телеканалы Белтелерадиокомпании активно присутствуют в самых разных мессенджерах и в самых разных социальных сетях и наращивают там аудиторию. Более того, мы и форматы адаптируем под социальные сети, в том числе открывающихся новых проектов и уже зарекомендовавших себя. Наши циклы документалистики, мой американский цикл "Убить идеалы", цикл, который запускает Екатерина Тихомирова "Игра без правил", также адаптируются для социальных сетей и имеют высокие просмотры. Наш проект "В понедельник дойдет до Лукашенко", пожалуй, самый рейтинговый по просмотрам в социальных сетях. Он и задумывался для того, чтобы набирал миллионы в социальных сетях, в том числе для того, чтобы развенчать фейки, которые курсируют периодически в социальных сетях. Наша авторская документалистика и лица, которые вызывают доверие: "Вечерний Мамыкин", "Блиц с Павлом Лазовиком", "Волков и Сыч", "Вечерний политический канал". Эти и многие-многие другие проекты ориентированы на современные тренды и на нашего зрителя".

Согласно актуальным данным, наиболее активно телевизор смотрят люди старше 65 лет. Их средний рейтинг почти в 5 раз выше, чем у аудитории от 18 до 34 лет. Также наблюдается сезонная динамика: летом интенсивность просмотра снижается, а осенью восстанавливается. Так, в октябре рейтинг вырос почти на 12 % по сравнению с августом.