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Портрет современной белорусской женщины - немного интересной статистики
В преддверии наступающего женского праздника немного интересной статистики.
Факт
Сегодня в нашей стране, по данным переписи населения, проживает более пяти миллионов белорусок.
Это значит, представительниц прекрасного пола чуть больше, чем мужчин. Гендерное равенство соблюдается в полном объеме. Благодаря проводимой политике обеспечиваются равные права мужчин и женщин, причем как в экономике, так и в социальной сфере.
Если говорить об образовании, более 40 % имеют высшее образование и несколько раз в неделю занимаются спортом.
Всего в трудоспособном возрасте уровень занятости у женщин почти 85 %.
Среди госслужащих более 70 %.
Из них на должностях руководителей организаций и их заместителей почти 60 %.
В органах судебной власти более 70 % женщины.
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