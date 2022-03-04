Портрет современной белорусской женщины - немного интересной статистики

Сегодня в нашей стране, по данным переписи населения, проживает более пяти миллионов белорусок.

Это значит, представительниц прекрасного пола чуть больше, чем мужчин. Гендерное равенство соблюдается в полном объеме. Благодаря проводимой политике обеспечиваются равные права мужчин и женщин, причем как в экономике, так и в социальной сфере.