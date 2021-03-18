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Порция разоблачений самых нелепых фейков этой недели
Вброс, которым хотят ударить по самой болезненной для белорусов теме - борьба с COVID. Якобы пациентке, которая скончалась в Молодечно, во время посещения Президентом местной больницы врачи не смогли помочь из-за кордонов. Врать на тему коронавируса - излюбленная тема телеграм-помоек. Почти после каждого визита Президента в красную зону новый фейк. То главврача за пациента выдают, то посетителей Дворца Независимости с детьми на больничные койки телепортируют. Но, пожалуй, самый глупый и даже смешной был про недавнюю "Минскую лыжню". Так, откуда такое больное воображение? Разберемся в следующем материале.
Больное воображение - топливо для фейков
Фейки и протестуны - это уже практически синонимы. Правда, на фабрике по производству лжи - в телеграм-каналах, видя отток подписчиков, начали делать приписочки маленьким шрифтом. Дескать "информация будет проверяться и дополняться по мере возможности". Очередную ложь под таким соусом вбросили про смерть пациентки в Молодечненской больнице из-за того, что ей не смогли оказать вовремя помощь. Врачи не прорвались через кордоны. А виноват Президент. В это время он посещал эту больницу. Какие доказательства? Как всегда, никаких. Просто текст. Никакого фактчекинга. Телеграм все стерпит. Еще и ненависть ко всем, кто думает по-другому плюс вера в собственную невероятность. Вот, например, история из их инфопомойки про девушку, которая учится на психолога и рассказывает, как же ненавидит милицию. Вот таких людей, которым самим, кажется, требуется помощь психолога, они делают примером для подражания.
Теперь что скрывают фейкометчики по эпизоду в Молодечно. Лукашенко был в третьем корпусе, а больная - в четвертом.
В каждом дежурит реанимационная бригада. Более того. Дополнительный реаниматолог оказался у больничной койки пациентки уже спустя минуту после того, как ей стало хуже. Не надо было прорываться через никакие кордоны. Экстренная помощь была оказана. Но женщину спасти не удалось. Увы, к сожалению, так бывает. Да, это трагедия. Но вот зачем использовать ее смерть для лживого и бездоказательного вброса?
Разжечь протест любой ценой - задача для беглых предателей
У невероятных беда. Почти не осталось тех, кто готов ради их хотелок выходить на улицы. А значит, не будет картинки для западных каналов. А с ней и денег для госпереворота. На жалкую кучку маразматичных любителей БЧБ-тряпки финансирования не дадут. И поэтому беглые бунтовщики ищут любой способ настроить хотя бы часть общества против государства. Те, кто сейчас сидят в Литве и Польше, будут бороться за власть и деньги до самого последнего белоруса. Любыми грязными средствами. Даже сгоняя их на митинги в пандемию.
Лечение от COVID-19 - на личном контроле Президента
Пока вы лепите свои фейки из-за границы, Президент - с людьми. С теми, кому сейчас труднее всего. Не на словах, а не деле. В красных зонах. Какой президент бывает там чаще и больше, чем Лукашенко? Вот с таким лидером и будут белорусы, а не с теми, кто не то, что в красную зону, на родину нос боится сунуть, не обмочив подгузники.
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