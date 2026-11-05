Поручение Президента в силе: жесткий заслон для необоснованных посредников в закупках

Краткий пересказ от ИИ

Посредникам необоснованным и недобросовестным приготовиться. Несмотря на ответственность, ужесточение законодательства о закупках, желающих нагреть карман на госзакупках, это не останавливает. Например, в коррупционной схеме оказался крупный игрок в сфере тяжелого машиностроения. В сентябре 2025 года органы финансовых расследований вскрыли со стороны должностных лиц БЕЛАЗа лоббирование интересов посреднических структур. Во что вылилось такое сотрудничество, как работает финансовый мониторинг на упреждение. Поручение Президента - исключить необоснованное и недобросовестное посредничество - никто не отменял.

Есть лишние компании - люди в цепочке купли-продажи, услугах. Их присутствие не дает реальной добавленной стоимости, а приводит лишь к завышенной конечной цене или вымыванию средств - это необоснованное посредничество. Кому это нужно? Тому, кто любит деньги. Здесь ничего личного.

Необоснованное посредничество в сфере машиностроения

Задержание топ-менеджера БЕЛАЗа в сентябре прошлого года. Полное спокойствие и даже некая неспешность в поведении, возможно, мужчина еще не понимает, насколько все серьезно, что он в оперативной разработке уже более года. Причина - расхождения его доходов с фактическим имущественным положением. Дома в Тарасово, 8 автомобилей, 2 из которых предметы взяток. Забегая вперед, скажу, что все это уже в материалах уголовного дела по факту получения взяток.

Оперативный работник УДФР КГК по Минской области и г. Минску:

"Данный гражданин в период с января 2017 года по август 2025 года неоднократно получал взятки от фактического руководителя нескольких иностранных филированных организаций по перепродаже металлопродукции китайского производства. При этом схема откатов была четко выстроена и тщательно конспирировалась. Телефонные звонки между фигурантами не осуществлялись. Личные встречи проводились крайне редко, причем это делалось без какой-либо предварительной договоренности, так сказать, с колес, что многократно усложняло работу оперативников".

Казалось бы, все предусмотрено. Каждый участник процесса (как мы уже поняли, необоснованное недобросовестное посредничество) знает свою роль и знает свою цель. Например, для нашего героя (или антигероя), все вылилось в сумму 70 тыс. долларов.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и г. Минску:

"Оперативными работниками было установлено, что данный фигурант, тесно контактируя с одним, скажем так, должностным лицом иностранных субъектов хозяйствования, которые через ряд, там было несколько аффилированных предприятий иностранных, осуществляли поставки различных товароматериальных ценностей, в том числе были поставки металлопроката разного вида и сортов на предприятия, что было необходимо для организации бесперебойной работы. Данные денежные средства в различной форме передавались как за победу в тендерах, так и за обеспечение своевременного расчета с так называемым поставщиком".

Аналитика позволяет распутывать сложные посреднические схемы

Вот что говорит, а главное - как работает финансовый мониторинг. Информационные и аналитические возможности позволяют распутывать самые сложные посреднические цепочки. Госконтроль уже начал такую работу. В разработке сотни субъектов, которые наносят ущерб государственным интересам. Недобросовестным посредникам не получится уйти от ответственности. И здесь ничего личного.

Дмитрий Захаров, директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:

"Только с начала нынешнего года департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля в правоохранительные органы направлена свыше 80 информационных сообщений по фактам необоснованного посредничества. Их реализация находится на контроле".

Необоснованное посредничество: поставки госпредприятиям товаров по завышенным ценам

Есть некая частная компания Минска, которая поставляет отопительное и водопроводное оборудование в адрес более 150 госпредприятий. Все в рамках закона, проценты, надбавки в допустимых пределах. Но… Российские фирмы - формальность, это подконтрольные структуры, переговоры идут с зарубежными поставщиками напрямую. Но и эту схему запутанную раскрыли, в итоге директор той самой минской фирмы под следствием.

Юрий Кардымон, начальник отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

"В результате использования незаконной посреднической схемы стоимость отопительного и водопроводного оборудования увеличилась на 25-65 % при максимально допустимой законодательной надбавке в размере 15 % от расчетной отпускной цены. Причиненный государственным предприятиям ущерб в виде поставки товаров по завышенным ценам составил свыше 430 тыс. белорусских рублей. Сумма неуплаченных в бюджет налогов превысила 1,6 млн белорусских рублей. По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и превышения служебных полномочий в отношении директора компании возбуждены уголовные дела".

Инна Матуйзо, представитель УСК по г. Минску:

"Для осуществления противоправной деятельности мужчина использовал предприятия, зарегистрированные на его родственников и знакомых, в том числе на территории Российской Федерации. Указанными субъектами хозяйствования фактически руководил фигурант. Сделки носили формальный характер. Оформлялось фиктивное перемещение товаров между подконтрольными фирмами, завышались транспортные расходы. Это позволило предпринимателю самостоятельно регулировать торговую надбавку в зависимости от ценовых предложений конкурентов, а не фактически понесенных предприятиям затрат".

Коррупция - это ржавчина, посредничество - экономический ущерб государству

В сухом остатке и топ-менеджер БЕЛАЗа, и коммерсант из Минска в статусе обвиняемых. Их компаньоны активно сотрудничают со следствием и дают показания. Репутация подмочена у всех. Осадок присутствует. И невольно возникает вопрос, оно того стоило? Политика нашего Президента в отношении незаконного посредничества - это про максимальную принципиальность. Весь смысл в знаменитой фразе Александра Лукашенко: выжигать каленым железом. Ведь там, где посредничество, там и коррупция.