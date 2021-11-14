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А. Лукашенко поручил военным отслеживать ситуацию на границе, обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши
В четверг о ситуации на границе высказался Александр Лукашенко. Реакция Президента на события такая же, как и у большинства людей: позиция Варшавы по отношению к беженцам просто возмущает! Польский кордон ставит крест на надежде мигрантов на лучшую жизнь на Западе, куда их, между прочим, звали! Но на деле - ноль толерантности и поддержки, сплошное лицемерие тех, кто учит нас демократии и правам человека.
Без эмоций глава государства дал четкие поручения силовикам и не только. Задача МИД в ООН и других международных структурах - очень жестко заострять внимание на этой теме, как это делают сегодня журналисты. Отдельно было сказано белорусским военным и органам безопасности - быть начеку!
Соседи без всяких предупреждений подтягивают к границам танки Leopard против беззащитных беженцев. Поручение Лукашенко военным - отслеживать ситуацию, обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши, чем наше Минобороны, а также органы безопасности и пограничники и занимаются. Все это не шутки.
Спокойно смотреть, как перед колючей проволокой Европы разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, невозможно. Поэтому, пока польские власти готовят водометы для женщин и детей, Беларусь оказывает помощь.
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