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Поручение главы государства: Главное - не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси

Для усиления обороны границ Союзного государства принято и реализуется решение о развертывании региональной группировки войск. Это заявил помощник министра обороны во время брифинга с участием иностранных военных дипломатов. Валерий Ревенко подчеркнул, что вся деятельность белорусского оборонного ведомства направлена на обеспечение безопасности нашей страны в условиях военно-политической обстановки. Участие в брифинге приняли 19 иностранных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны. Военные представители подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск в Беларуси, а также о запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Накануне подробностями военно-политической обстановки в стране и за рубежом поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время встречи с коллективом МТЗ. Руководство Минобороны, Совета безопасности и КГБ продолжает кампанию по информированию общества о реальной ситуации у наших границ. Подчеркивается, что все мероприятия с нашей стороны - лишь реакции на действия оппонентов. Задача - защитить, а не нападать. Главное - не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Это поручениеглавы государства.

Фото: pixabay

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