Поручение главы государства: Главное - не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси

Для усиления обороны границ Союзного государства принято и реализуется решение о развертывании региональной группировки войск. Это заявил помощник министра обороны во время брифинга с участием иностранных военных дипломатов. Валерий Ревенко подчеркнул, что вся деятельность белорусского оборонного ведомства направлена на обеспечение безопасности нашей страны в условиях военно-политической обстановки. Участие в брифинге приняли 19 иностранных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны. Военные представители подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск в Беларуси, а также о запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.