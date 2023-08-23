Поручение Президента Беларуси - устранить все недостатки в системе образования. На контроле безопасность, питание, подвоз детей к школам

Устранить все замечания до 1 сентября. Речь о готовности учреждений образования к новому сезону шла сегодня на совещании в правительстве. В конце прошлой недели эту тему поднимали во Дворце Независимости. Тогда Президент не принял отчеты ни министра, ни вице-премьера. Риторика простая: питание должно быть вкусным и полезным, безопасность на уровне. Да и дорога до школы, особенно в деревнях, не должна становится проблемой. Такая бытовая во многом часть школьной жизни очень влияет и на процесс образования. Ведь это комфорт наших детей. Вывод сегодняшней рабочей встречи - обновление парка школьных автобусов ускорят.

Это первое. Второе - МВД и МЧС оперативно окажут помощь местным органам власти по своим линиям - дорожной и пожарной безопасности. Как ведется работа над ошибками, куда в предстоящем учебном году планируют использовать выделенные средства, на что будет сделан акцент. Подробности у Катерины Круталевич.

Сегодня утром в правительстве было оживленно. Чтобы закрыть вопрос с недочетами в школах и садах (поручение Президента), премьера вызвали из отпуска. Вроде бы все в штатном режиме, в целом система образования готова.

Из 3 тысяч школ паспортов готовности нет только у 53, но это дети. А значит, все нюансы должны устраняться до того, как возникнут. Мы решили спросить на улицах у родителей, бабушек и дедушек, что с их точки зрения (не касаясь самого образовательного процесса) в современной школе организовано хорошо, а что плохо.





- Очень здорово, что в школе сделали пропускную систему.





- Непонятно, кто может пройти в школу и желательно, чтобы это контролировалось.

Эти же вопросы глава государства поднимал среди специалистов в конце прошлой недели. Технически о готовности учреждений образования к новому сезону к Президенту традиционно приходят с докладом. Но в этот раз ситуация выросла до совещания, потому что, по мнению главы государства, системно проблемные вопросы не решаются.

Комитет государственного контроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Александр Лукашенко поинтересовался у министра образования Андрея Иванца, как решается этот вопрос в регионах и Минске с учетом поручений Президента.





"Меня также интересует, как обстоят дела с организацией питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах. Выполняются ли поручения по поднятым вопросам? Особое внимание обращаю на питание. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема - выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе. В целом можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе, особенно если он растет в многодетной или малообеспеченной семье?" - спросил белорусский лидер.

Областные города, столица, регионы, небольшие деревни - везде есть школы и детские сады. Понятно, что и качество образования и условия для детей должны быть одинаковыми. Но если в Минске, как правило, вопросов с подвозом учеников нет, то в деревнях - это целая история. К 1 сентября в школьные учреждения поступит дополнительно 151 новый автобус. Всего их в системе задействовано больше 1500 тысяч.

Для 5 тысяч маршрутов. Цифры не маленькие. Бывают проблемы и просто санитарного характера, но если в школе плохие туалеты, это же переделать легче всего. Но никак не терпеть. Местная администрация может закрыть глаза, а вот комиссии проверяющих, которые приезжают, точно нет.

Комиссии продолжат проверять учебные заведения

В составах комиссии и Комитет госконтроля, и прокуратура, и МЧС и санстанции. Внимание проверяющих даже к мелочам - от дверных ручек до спортзалов, причем делают это на уровне помощников Президента.

Все покрашено, в трудовом классе станки смазали, закрепили, сделали. У инспекторов МЧС замечаний нет. Юрий Караев, помощник Президента Беларуси, инспектор по Гродненской области





В школах пройдет повторный контроль - решение правительства

И так во всех регионах. На совещании в правительстве сегодня присутствовали и все главы областей. Это и их задача. 10 миллиардов рублей - консолидированный бюджет, который государство выделило на образование. Тратить тоже надо разумно.

Из новшеств: белорусские школьники станут лучше, правильнее, а главное - есть то, что им больше по душе. В стране провели пилотное исследование и определились с новым меню. С сентября на него перейдут около половины белорусских школ. Технологи старались во всем находить общий знаменатель: картошки фри не будет, а запеченная – пожалуйста.

Новое меню с 1 сентября введут в половине белорусских школ

Татьяна Лабушева,начальник технологического отдела комбината школьного питания г. Минска: Куриные плечики запеченные, голень и овощная смесь запеченная. В регионах внедрили напиток "Родничок" на основе фруктового сока, рыбные наггетсы. Юрий Караев, помощник Президента Беларуси, инспектор по Гродненской области

Еще один немаловажный вопрос - безопасность. Не только пожарная – это требование априори. В больших городах уже привыкли и к турникетам, и к камерам наблюдения в школах, и даже к тому, что родителям нужен паспорт, чтобы пройти за ребенком. Может быть, не всегда удобно, но тут лучше перестраховываться.

Тревожная кнопка в школах, где больше 700 учеников, обязательна





Андрей Иванец,министр образования Беларуси: Ведется работа, чтобы все школы численностью более 700 учащихся, были оборудованы тревожной кнопкой и взяты под охрану МВД и обеспечены видеонаблюдением. К настоящему времени данная работа закончилась. Второе - это противопожарная безопасность. В данном направлении приняты все необходимые меры. Юрий Караев, помощник Президента Беларуси, инспектор по Гродненской области