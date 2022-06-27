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Порядка 17 тысяч школьников примут за лето стационарные лагеря в Витебской области
Оздоровительная кампания в детских лагерях. Чтобы каникулы запомнились, организованы тематические смены спортивной, патриотической, экологической направленности. В Витебской области три десятка стационарных загородных лагерей за лето примут порядка 17 тысяч школьников. Соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, творческие конкурсы и дискотеки - распорядок максимально насыщен активностями для детей разного возраста.
Мы играем в пионербол, мальчики недавно играли со старшими отрядами в футбол. Я люблю лето за то, что можно поиграть, походить по траве босиком.
Можно играть, знакомиться, все классно. Везде вместе ходим.
Александр Шпилевский, начальник оздоровительного лагеря "Энергетик": Все организовано: хорошие спортивные площадки у нас есть, в этом году мы приобрели бассейн, уже установлен на территории лагеря.
Активное лето и в лагерях с дневным пребыванием. Дети под присмотром опытных педагогов, предусмотрены экскурсии, интерактивы, спортивные соревнования, участие в патриотических проектах.
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