Порядка 4 тысяч школьников обучат кибербезопасности и онлайн-этикету

Как придумать надежный пароль для своей странички и защитить личную информацию в интернете? Этим летом в оздоровительном в центре "Зубренок" кибербезопасности и онлайн-этикету обучат порядка 4 тысяч школьников. Это заявил сегодня директор компании МТС, которая совместно с Министерством образования проводит интерактивную выставку "Вселенная интернета".



Летом в Брестской области откроется IT-лагерь для воспитанников интернатов и детей с инвалидностью. Мастер-классы по современным технологиям для ребят будут проводить специалисты Парка высоких технологий.



