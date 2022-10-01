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Порядка 70 % законодательных актов, принимаемых в Беларуси, публикуются не позднее чем на следующий день
На сегодняшний день порядка 70 % законодательных актов, которые принимаются в Республике Беларусь, публикуются не позднее чем на следующий день как они поступают в Национальный центр правовой информации. Мы не тратим время на подготовку печатных изданий. Об этом в эксклюзивном интервью проекту "Панорама" рассказал директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский.
По его словам, очень важно иметь портал, где можно уточнить формулировки закона. 25 лет назад не было единого источника опубликования нормативно-правовых актов страны. Люди были вынуждены искать заинтересовавшие их нормативно-правовые акты во многих источниках: газетах, официальных бюллетенях. На сегодняшний день в одном месте, на pravo.by, любой желающий может найти интересующий его нормативно-правовой акт. Официально опубликование обеспечивается максимально оперативно, подчеркнул директор НЦПИ.
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