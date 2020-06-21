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Порядок будет другим: первым делом - предупреждения. Лишь после - штрафные санкции!
Справедливый подход в отношении к людям - принцип, который положен в основу государства, теперь в полной мере отразит административное законодательство. В стране полгода адаптировали законы в этой сфере, а накануне новую редакцию двух главных кодексов представили Президенту. Речь о сводах законов, которые предусматривают штрафы и предупреждения для нарушителей. Так вот, теперь порядок будет принципиально другим: первым делом - предупреждения. Лишь после - штрафные санкции!
Дело в том, что в обновленных законах во многих случаях вместо наказаний ввели профилактические меры, а штрафы минимизировали. Кодексы должны лишиться своего карательного «имиджа» - это требование Президента. Жестко нужно спрашивать лишь в том случае, если нарушения несут угрозу жизни и здоровью людей. Этот принцип теперь в полной мере отражен в административных законах.
Усиление мер ответственности коснется, например, хулиганов и нетрезвых водителей
Последних в случае наличия в крови свыше 0,8 промилле лишат прав на пять лет. А штраф для них вырастет до 200 базовых. Сегодня это 5 тысяч 400 рублей.Президент поддержал предложения. И потребовал не затягивать с их реализацией. Кодексы отправят в парламент на следующей неделе, чтобы применять нормы на практике уже с нового года.