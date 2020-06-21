Порядок будет другим: первым делом - предупреждения. Лишь после - штрафные санкции!

Справедливый подход в отношении к людям - принцип, который положен в основу государства, теперь в полной мере отразит административное законодательство. В стране полгода адаптировали законы в этой сфере, а накануне новую редакцию двух главных кодексов представили Президенту. Речь о сводах законов, которые предусматривают штрафы и предупреждения для нарушителей. Так вот, теперь порядок будет принципиально другим: первым делом - предупреждения. Лишь после - штрафные санкции!

Дело в том, что в обновленных законах во многих случаях вместо наказаний ввели профилактические меры, а штрафы минимизировали. Кодексы должны лишиться своего карательного «имиджа» - это требование Президента. Жестко нужно спрашивать лишь в том случае, если нарушения несут угрозу жизни и здоровью людей. Этот принцип теперь в полной мере отражен в административных законах.



