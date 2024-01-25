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Порядок проведения рекламных игр в Беларуси скорректирован указом Президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №29, которым корректируется указ от 30 января 2003 года №51 "О проведении рекламных игр в Республике Беларусь", пишет БЕЛТА.
Документ принят в целях обеспечения защиты прав участников рекламных игр и развития таких игр, а также совершенствования правового регулирования рекламной сферы с учетом правоприменительной практики и расширения возможностей интернет-технологий.
Указом, в частности, введен запрет на рекламу таких игр до опубликования организатором в печатном средстве массовой информации правил проведения. Запрещается также участие в рекламной игре лиц, занимающих руководящие должности в организациях, которые участвуют в формировании призового фонда. Кроме того, установлен запрет на выдачу выигрышей победителям рекламной игры и их наследникам, включенным в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Согласно документу, введена обязанность организаторов при проведении рекламной игры в сети Интернет использовать только зарегистрированные в соответствии с законодательством Беларуси интернет-ресурсы. Срок осуществления административной процедуры по государственной регистрации рекламной игры сокращен с 15 до 10 дней. Установлен упрощенный порядок проведения рекламных игр, призовой фонд которых не превышает 40 базовых величин.
Кроме того, уточнены требования к правилам проведения рекламной игры, отчету о ней, уведомлению участников игры о розыгрыше (в случае использования при проведении розыгрыша списка ее участников), публикации результатов, выдаче выигрышей.
Указ направлен на вовлечение в организацию рекламных игр малого и среднего бизнеса, повышение имиджа белорусских субъектов хозяйствования и популяризацию отечественной продукции.
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