3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Порядок ввоза электромобилей для личного пользования изменится с 15 июня
Новая норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стане, рассказали в ГТК Беларуси.
При ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года будет применяться ставка НДС в размере 0%. Такое нововведение предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь № 92 от 12 марта 2020 г. "О стимулировании использования электромобилей".
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе