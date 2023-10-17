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Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 18 октября

Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 18 октября

В Беларуси 18 октября ожидаются порывистый ветер и кратковременные осадки, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

18 октября будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с. Столбики термометра покажут плюс 6-12 градусов.

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