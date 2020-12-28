Порывистый ветер и мокрый снег - погода на последнюю неделю года

Продолжительный дождь с мокрым снегом и нулевая температура осложнили ситуацию на дорогах и на тротуарах, местами наблюдаются гололедные явления. Особую осторожность необходимо проявлять как водителям, так и пешеходам. Необходимо выбирать оптимальную скорость и не допускать резких маневров. Повышенное внимание к пешеходным переходам, светофорам и остановкам: там может образовываться наледь. Пешеходам необходимо обращать внимание на тротуарные дорожки и проявлять максимум осторожности при пересечении проезжей части, чтобы избежать падения и травмирования. Кроме этого, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Порывы местами достигают 20 метров в секунду. В течение недели погода существенно не изменится.



