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Посадив ирисы, будьте готовы ловить восторженные взгляды соседей и прохожих
Ирисы - любимые цветы художников и королей! Таинственные и изысканные, нежные и самодостаточные. Огромное количество разных оттенков определило их название: ирисы носят имя богини радуги. А их аромат способен вскружить голову любому! Не удивительно, что, говоря об ирисах, сердца многих цветоводов начинают биться чаще.
На сегодняшний день насчитывается порядка восьмисот разновидностей ирисов. По форме ирисы делятся на две группы - бородатые и небородатые.
Две большие группы. Есть группа бородатых ирисов, потому что у них на нижних лепестка бородка. Это выросты волосков. Они очень хорошо видны.
Цветут ирисы преимущественно весной и в начале лета, но некоторые сорта могут повторно зацветать и осенью.
Цветение у бородатых ирисов начинается в мае и заканчивается приблизительно в 20-х числах июня. Первыми зацветают карликовые бородатые ирисы, высота которых не превышает 40 см. Потом среднерослые – высотой 50-60 см, до 70 см. И заканчивают цветение высокорослые бородатые ирисы.
Родина ирисов - горы западной Европы, возможно, поэтому они на редкость неприхотливы и морозоустойчивы. Единственное - они не растут на глинистых почвах и очень любят солнце.
Лучше всего их высаживать с южной стороны дома. Причем, если есть небольшой склон в южную сторону, то это будет для них просто идеальный участок. Если с какой-то стороны будет тень от деревьев падать, то цветоносы обязательно будут наклоняться от тени в южную сторону. Это такая их особенность. Очень любят солнце.
Больше всего ирисы не любят излишеств: избыток органических удобрений и переувлажнение почвы могут их погубить.
Им лучше пересушить, чем перелить. Полив рекомендуется только во время цветения, чтобы дольше цвели. Причем поливать не на цветы, а наплывом. Т. е. положить шланг, чтобы вода текла только по земле.
Ирис - растение многолетнее, но если вы хотите сохранить его декоративность, то через 4-5 лет его с целью омолаживания следует пересадить,
У старого куста ириса по центру образуется мертвая зона за счет того, что растение нарастает по кругу. И каждый год этот круг будет увеличиваться, а в центре образуется мертвая зона из мертвых корневищ.
Пересаживают ирисы, как правило, после цветения. "Если цветоносы выламываются, то это значит, что растение готово к пересадке", - добавляет научный сотрудник. И последний совет: посадив ирисы на своем приусадебном участке, будьте готовы ловить восторженные взгляды соседей и прохожих, ведь от такой красоты невозможно оторвать глаз.
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