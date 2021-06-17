Посадив ирисы, будьте готовы ловить восторженные взгляды соседей и прохожих

Лучше всего их высаживать с южной стороны дома. Причем, если есть небольшой склон в южную сторону, то это будет для них просто идеальный участок. Если с какой-то стороны будет тень от деревьев падать, то цветоносы обязательно будут наклоняться от тени в южную сторону. Это такая их особенность. Очень любят солнце.



Галина Бородич, научный сотрудник лаборатории цветоводства ЦБС НАН Беларуси

