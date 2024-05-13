Посадка бульбы - помощь родным. О том, что объединяет - в проект АТН "Без ретуши"

Так повелось, что на большие майские выходные, на Радуницу, белорусы посещают места силы: свою малую родину. В такие дни не забывают и о труде на земле: посадка бульбы на приусадебных и дачных участках, помощь родным. Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный тому, что поистине объединяет.