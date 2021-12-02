Посадка на вывозной рейс в Ирак проходит в Национальном аэропорту Минск - еще 420 беженцев отправляются домой

В национальном аэропорту Минск провожаем беженцев, уставших от "европейской демократии", с которой столкнулись на границе с Польшей. Они приняли решение вернуться на родину. Из Минска уже улетело более 1 800 человек. И сегодня домой отправятся еще около 420. Сейчас идет регистрация на рейс до Эрбиля.



В воздушной гавани работает и наш корреспондент Станислав Липский. Подробности в видео.