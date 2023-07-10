Поселок Октябрьский во все годы войны оставался с глазу на глаз с фашистской армией

Летом 1941 года недалеко от городского поселка Октябрьский от рук белорусских партизан сгорело 18 немецких танков и свалился под откос вражеский бронепоезд. В те дни Советская Родина узнала, что Беларусь начала всенародную партизанскую войну. Районный центр Рудобелка, ныне городской поселок Октябрьский, стал центром партизанской зоны. Началась длительная борьба жителей Октябрьского района против фашизма.

Раньше про поселок Октябрьский вряд ли многие и слышали, хоть и районный центр. Куда ни кинь, кругом леса и болота. Во все годы войны он оставался с глазу на глаз с фашистской армией. Тем не менее, занять его фашисты так и не смогли.

Партизанское движение с первых дней войны стало как бы стратегическим фактором ведения войны, говорит заведующий центром военной истории Беларуси Алексей Литвин. "Не случайно Сталин в своих выступлениях всегда обращался к воинам красноармейцам, краснофлотцем, партизанам и партизанкам".

По словам историка, самые первые партизанские отряды создавались в тылу окруженцами. "С первых дней войны немцы начали проводить свою политику, которую мы сегодня называем геноцидом. Люди начали убегать в лес и прятаться".

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Научный сотрудник ГУК "Центр истории и культуры Октябрьского района" Любовь Шейко рассказывает, что была дана команда организовывать движение против наступающего врага и в этот же день был создан истребительный батальон.

Алексей Литвин пояснил, что такое истребительный батальон: "Война началась, была объявлена мобилизация. Все люди, которые подходили по возрасту, по здоровью, призывались в армию. Был ряд лиц, которые по разным причинам как бы получали отсрочку, там милиция, там хозяйственные органы, там и так далее возраст, но было желание у людей воевать, они записывались в истребительный батальон".

Отряд "Красный Октябрь" был создан в первые дни войны, а назвали его в честь первого партизанского отряда времен гражданской. Сначала он насчитывал всего 80 человек. Среди них были представители партийного, комсомольского, советского и колхозного актива: они и стали его ядром.