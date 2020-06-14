Посещая Полоцк, Александр Лукашенко подчеркивал: ЖКХ должно стать приоритетом для регионов

Сфера, которая волнует всех! Это мы о ЖКХ. Касается каждого. Увы, для многих эта аббревиатура ассоциируется с вечной головной болью. Президент вновь и вновь обращается к проблематике коммунальной отрасли. Одним махом все узкие места не поправить. Но шаг за шагом разматывают клубок проблем, предлагая решения, которые улучшают работу этой отрасли. А главное - делают коммунальные услуги для нас, во-первых, доступнее, во-вторых, качественнее. Это влияет на настроение: коммунальные перипетии уж точно здоровья нам не добавляют.Так что тема разговора в Полоцке была продиктована самой жизнью.











Не раз Александр Лукашенко подчеркивал: ЖКХ должно стать приоритетом для регионов

Года три назад прошлись по болевым точкам. Все решения закрепили в 7-й директиве. И надо сказать, уже сделано немало. И в плане прозрачности формирования тарифов, кстати, рост держится в рамках запланированного - не больше 5 долларов в год. И в плане снижения себестоимости услуг, затрат - а значит, сэкономленные средства могут пойти в дело.В наведении коммунального порядка стараются задействовать современное оборудование и технику - хватает отечественных решений для этой сферы. Надежнее стали инженерные сети, качественнее вода, работа по обновлению не останавливается ни на минуту. Все это трудоемко, непросто, требует концентрации усилий и вложений, но постепенно формирует вокруг нас более комфортную среду для жизни.





Пока каждое пятое обращение в Администрацию Президента так или иначе связано с ЖКХ

Негативные отзывы летят, например, в адрес