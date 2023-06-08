Посетители выставки "Белагро" встретились с Аскольдом Запашным и пожали лапу собаке кинологической службы МЧС

"Белагро-2023" не только выставка достижений отечественного АПК, но и место ярких событий. Сегодня посетителей удивили авторской встречей с Аскольдом Запашным и спасателем отряда спецназначения "ЗУБР". Посетители выставки смогли не только познакомиться, но и пожать лапу собаке кинологической службы МЧС по кличке Дарк, которая работала на завалах после землетрясения в Турции.