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Посетители выставки "Белагро" встретились с Аскольдом Запашным и пожали лапу собаке кинологической службы МЧС
"Белагро-2023" не только выставка достижений отечественного АПК, но и место ярких событий. Сегодня посетителей удивили авторской встречей с Аскольдом Запашным и спасателем отряда спецназначения "ЗУБР". Посетители выставки смогли не только познакомиться, но и пожать лапу собаке кинологической службы МЧС по кличке Дарк, которая работала на завалах после землетрясения в Турции.
У посетителей была возможность задать вопрос экспертам: затронули аспекты дрессировки и взаимодействия с животными, основы рациона и секретные приемы в воспитании.
Также гости выставки смогли узнать, как вырастить декоративного кролика, увидеть котов-чемпионов, сделать снимки на память, поучаствовать в викторине и выиграть ценные призы.
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