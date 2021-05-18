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Посевной лунный календарь на 16-22 мая

  • 16 мая – не лучший день для черенкования кустарников;
  • 17 мая – проредите салат и зелень;
  • 18 мая – удалите дикую поросль на деревьях и кустарниках;
  • 19 мая – подготовьте новые грядки;
  • 20 мая – лучший день для посадки моркови, свеклы и редиса;
  • 21 мая – подкормите растения органикой;
  • 22 мая – лучший день для пересадки цветочной рассады.

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