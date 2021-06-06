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Посевной лунный календарь на 6-12 июня

  • 6 июня - займитесь обрезкой весеннецветущих спирей
  • 7 июня - подрыхлите землю вокруг ирисов и пионов
  • 8 июня - подкормите тюльпаны и гиацинты фосфором и калием
  • 9 июня - удалите усы у клубники
  • 10 июня - отдохните. Насладитесь видом своего сада с чашечкой ароматного кофе :)
  • 11 июня - посейте газон
  • 12 июня - посадите кабачки и патиссоны

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