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Посевной лунный календарь на 9-15 мая

  • 9 мая - обработайте деревья и кустарники от вредителей
  • 10 мая - подготовьте новые посадочные ямы
  • 11 мая - почистите дренажные канавы
  • 12 мая - подстригите газон
  • 13 мая - посейте цветную капусту и брокколи
  • 14 мая - подкормите растения минеральными удобрениями
  • 15 мая - пересадите рассаду томатов в теплицу

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