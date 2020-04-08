Посевной особое внимание! Кампания должна быть завершена в кратчайшие сроки

Об этом накануне шла речь во время совещания у Президента. Поручение прозвучало четко: весь цикл сельхозработ в течение года нужно взять под строгий контроль. Ведь во всем мире вопрос продовольствия будет стоять очень остро. Оттого и особое внимание к посевной. Кампания должна быть завершена в кратчайшие сроки.

К слову, на юге страны - в Гомельском и в Брестском регионах - аграрии уже завершили сев ранних яровых и зернобобовых. Выходят на финишную прямую в Гродненской области. Здесь осталось засеять около 17 % площадей. Не отстают и аграрии Минской области - засеяли более 78 %, а в Могилевской области - около 75 % ярового клина. В Витебском регионе - 16,5 %. На сегодня по стране засеяно почти 567 тысяч гектаров. Это 65,9 % площадей.

Юг страны уже сеет кукурузу. Первыми в Брестской области к этим работам приступили в "Беловежском". Это одно из крупнейших хозяйств региона - 18 тысяч 800 гектаров пахотных земель. Погода позволила выйти в поля раньше обычного. И параллельно начали сеять сахарную свеклу.



Мария Тройнич расскажет, как проходят аграрные будни.





Техника предприятия "Беловежский" сегодня работает в облаках пыли: на полях сухо, почти как в пустыне

: двадцать градусов тепла. Но дождей не было несколько недель. А влага очень нужна для хорошего роста семян. Поэтому из почвы сейчас стараются выжать максимум.

Для Владимира Кожушко это уже тринадцатая посевная кампания. И хоть цифра считается несчастливой, в приметы механизатор не верит. Говорит, получить отличный результат можно даже при сложных погодных условиях - было бы желание. А кроме основной на поле успевает проводить еще и учебную работу. В связке с механизатором трудится студент-практикант.

Всего в хозяйстве 18 тысяч 800 гектаров пахотных земель

Площадь немаленькая. Но несмотря на объемы, выполнить все работы планируют в срок. Техники хватает. Этой весной на полях хотят посеять 260 гектаров свеклы. По словам руководства, если погода будет позволять, смогут все сделать за неделю.

О том, что провести эти весенние полевые работы нужно максимально быстро, Президент говорил неоднократно. К теме возвращались и буквально накануне - на совещании по поставкам нефти. Учитывая, что решено создать в стране стратегический запас, хозяйства страны будут впрок обеспечены топливом, готовыми нефтепродуктами заполнят хранилища в областях и районах. Времени на раскачку точно нет. Нынешняя ситуация в мире ставит ребром вопрос продовольственной безопасности. Даже в это непростое время важно использовать ситуацию себе во благо - не только накормить своих людей, но и продать за рубеж.

Чтобы получить урожай высшего качества, на предприятии "Оснежицкое" в Пинском районе пошли на эксперимент. Во время сева сахарной свеклы здесь решили попробовать новую технологию: купили гибридные семена, которые выведены вместе с подходящим только им гербицидом. Это позволит уменьшить количество химических обработок.

Несмотря на мартовские морозы, которые тормозили работы на полях, Брестская область сегодня в лидерах по темпам посевной