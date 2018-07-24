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Пошел по грибы и потерялся. Как спасатели помогают в поиске людей в лесах?

Сезон сбора ягод и грибов в лесах - время, когда, к сожалению, в чащах пропадают люди. Так, только в этом году в лесных массивах области найти дорогу домой самостоятельно не смогли 14 человек. Им помогли спасатели и волонтеры.

Поиски двух человек продолжаются и сейчас. Один из них - житель Крупского района. К поисковой экспедиции присоединились и наши корреспонденты.

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