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Пошла жара - на неделе в Беларуси до +35 °C
На следующей неделе жара в Беларуси усилится, пишет Sputnik со ссылкой на Белгидромет.
Летний сезон движется к своему календарному завершению: ночи становятся по-осеннему прохладными, короче становятся дни и сокращается количество часов солнечного сияния, но в этом году август решил заявить о себекак об очень жарком месяце.
"Причиной такой нехарактерной для второй половины августа погоды стал обширный блокирующий антициклон, раскинувшийся над Европейской Россией. Этот очаг высокого давления всячески препятствует продвижению атлантических циклонов, несущих на континентальную Европу прохладу и дожди", - сообщила заместитель начальника службы метеорологической информации Белгидромета Марина Грицкевич.
По словам синоптика, 23 августа небольшая вероятность отдельных летних дождей и гроз еще сохранится по западу страны. Температура воздуха ночью останется на уровне от +13 до +19°C, днем воздух раскалится до +27 или +33 °С.
В среду осадки прекратятся, а температура воздуха продолжит расти: ночью не ниже +13 °С, в разгар дня от +29 до +34 °С, в отдельных районах страны воздух раскалится до +35 °С.
Фото:pixabay.com
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