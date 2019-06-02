"Послание-2019. Контекст". Региональное развитие

К слову, о "жить". Белорусы (даже коренные минчане) все чаще мечтают о домике в деревне. Но дом, своя земля и жизнь без асфальта часто так и остаются мечтами. Ведь и на селе хочется, чтобы, как в столице, была работа с таким же уровнем достатка. Бытует мнение, что по МКАД в нашей стране проходит разделительная линия. Минск - центр притяжения. Все, что за ним, в числе отстающих. Ведь какой из регионов может похвастаться столичными зарплатами? Или таким же числом вакансий? Региональное развитие для любого государства стоит во главе угла в экономической политике. Это противовес урбанизации, поддержка села, вклад в общую экономику. Как сократить региональный разрыв в уровне жизни населения? В каких драйверах роста нуждаются белорусские регионы? Поговорим об этом, ничего не вырвав из контекста. В нашей рубрике "Послание-2019. Контекст".



О сильной региональной экономике могут заявить лишь Минская и Гродненская области

Последняя с большой натяжкой. За пятилетку экономика столичного региона приросла на треть. И сегодня это, увы, недосягаемая планка для остальных территорий. У южных Гомельщины и Брестчины в активе лишь от 3 до 5 % роста, Витебский регион прибавил 2 процентных пункта, Могилевщина вообще ушла в минус. Такая региональная стагнация неизменно добавляет проблем экономике, привносит раскол в общество. Очевидно, столица страну не вытянет. И право на комфортную жизнь и труд не только ведь за столичным жителем! Впрочем, в Беларуси на самом высоком уровне определили ряд городов средней руки, они должны стать эталоном регионального развития.



Орша уже начала жить по законам свободной экономической зоны

Программа стимулов для инвесторов, точечная поддержка предприятий, передача бизнесу новых площадок. Рассчитывают, район выстрелит, выверенные меры добавят динамики некогда промышленному гиганту. Но такой Оршей должна стать вся страна. На это нацеливает Президент. Вырывать слова из контекста не будем. Главное - социально-экономические факторы не должны делить Беларусь на части, а разрыв в уровне и качестве жизни не может быть кардинальным. И для этого нужны более активные решения. Можно ли решить эти задачи только лишь усилиями местной вертикали? Стоит ли искать спасение в инвестициях? И на что клюнет инвестор?







Наш региональный корреспондент Юрий Корнелович искал ответы на своей малой родине. Профессиональная карьера жителя Щучина Юрия Михальцова за последний год совершила невероятный взлет. Ровно 12 месяцев назад он был безработным, а вопрос трудоустройства занимал все свободное время. Начинающую частную деревообрабатывающую компанию выбрал не случайно. Высокая зарплата, хороший социальный пакет и главное - перспективы для роста. Сегодня в подчинении Юрия Михальцова больше десятка человек.



Владельцы компании - иностранные инвесторы - перспективы для своего бизнеса увидели в белорусском регионе

Правда, как и положено, долго присматривались, оценивали риски. Сначала организовали небольшой цех по производству сырья для крупного европейского мебельного бренда со штатом в 10 человек. Спустя год объемы возросли в сотни раз, появились и новые рабочие места.

По привлечению инвестиций Щучинский район на лидирующих позициях в области

Здесь говорят, что вся законодательная база для этого есть, нужно только уметь пользоваться предоставленными государством преференциями. Ну и, конечно, напрямую работать с потенциальными инвесторами. Только за последние три года в Щучинском районе привлечено инвестиций более чем на 200 миллионов долларов США. Открылись десятки предприятий, создано порядка 650 новых рабочих мест.







Новые предприятия - локомотив развития экономики района

Сегодня средняя заработная плата в Щучине ничуть не уступает показателям областного центра. Развивается медицина и социальная сфера. Именно к такому стандарту должны стремиться в регионах. Ведь там проживает большая часть населения страны. И это основная задача в работе местных властей. В Щучине уверены: экономика не может развиваться, если отстает социальная сфера. Ведь главная инвестиционная привлекательность региона заключается в комплексном подходе. На новых предприятиях должны трудиться высококвалифицированные рабочие. А чтобы их привлечь, необходимо жилье и все условия для жизни не хуже чем в областных городах или даже в столице.



Постепенно Щучин превращается в небольшой уютный европейский городок

Здесь решена проблема с подземными инженерными сетями. Сейчас коммунальщики активно благоустраивают сам райцентр. В Щучине даже задумались над возрождением исторической цветовой гаммы города. Планируется, что дома на каждой улице будут одного цвета, такого же как и 100, и 200 лет назад. Над созданием паспортов улиц уже трудятся столичные архитекторы.







Успешные регионы - это беспроигрышный способ разгрузить столицу