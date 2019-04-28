Послание-2019. Контекст. Цены на экопродукты

Спрос на экопродукты на всех континентах в последние годы вырос многократно. Что, бесспорно, заставляет шевелиться сельхозпроизводителей. Они все чаще придерживаются "зеленых" технологий.Быть в агротренде - поручение Президента. Послание-2019 стало сигналом: страна поддержит экопроизводство. Это и "зеленый" имидж на внутреннем рынке, и перспективная экспортная ниша на европейском. Да и самое вкусное и полезное, как говорят дачники, свое. Сегодня говорим об органическом земледелии. Ничего не упустим в нашей рубрике "Послание. Контекст".



Для производителя с размахом, а агрокомбинат "Ждановичи" называют не иначе как овощной столицей Беларуси, этот надел под Минском совсем крохотный! Всего-то 12 гектаров. Но слава его начинает греметь по всей стране.Раиса Богдан здесь хозяйка. Эта земля - ее гордость. Агрокомбинат пока единственное хозяйство, не считая фермеров-одиночек, кто выращивает органические продукты. Нет минеральным удобрениям, нет ядохимикатам! Такие принципы.



Накануне выходных - день капусты! Рассаду высевают в землю. Самый ранний овощ, говорит Раиса. Слышать это странно. Мы-то знаем: в торговле ранняя капуста уже "созрела". Но с органикой так не бывает. Она всегда сезонна, и век ее короткий. Только лето. И немножко осень. Все, что растет на грядке, способен вырастить и экофермер. Бывает, и внешне не отличить. Разница заметна, если взвесить урожай. Это объясняет, почему органический картофель или морковь не выдержит ценовой конкуренции с обычной продукцией. Ведь чтобы вырастить экохозяйство, затратит вдвое больше.



Агрокомбинат в прошлом году впервые поставляет экоовощи на белорусский рынок. Но поставить справедливую цену пока невозможно. Экопокупателя придется воспитывать. Качество подтвердит сертификат. Система международная, сомнений не вызывает. Каждое хозяйство прежде чем поставить такой знак, должно доказать, что не нарушает экоправил на каждом этапе производства.



У таких фермеров вскоре будет своя территория. Проект экобазара перенесли на стройплощадку прямо на выезде из Минска. Экватор стройки уже пройден. Фасады рассчитывают завершить весной, а сам объект сдать до конца года. Посмотрим, что говорит паспорт. Окончание строительства - 31 мая 2019 года. Пусть за майские не успеют, но строители заметно торопятся. Ведь хорошо бы пригласить сюда горожан попробовать осенний урожай - 2019. Экологи надеются, что сюда потянется настоящий органический фермер.







В Минске есть, пожалуй, только один специализированный магазин, где продают органическую продукцию. Но по большей части туда привозят импортные товары. А сюда приедут фермеры, которые выращивают овощи или ягоды на белорусских экогрядках.



Проект на личном контроле Президента. Ведь так белорусы смогут больше узнать об экотоварах, сохранить здоровье, сберечь природу. Употреблять то, что растет на своей земле, это тоже экостиль жизни, уверена Ксения Вятская, известный фуд-коуч. Тот, кто агитирует за здоровое питание.



Важный принцип - поддержать малую родину, тех фермеров, кто в свое дело вкладывает душу. В помощь - не только интернет-ресурс, объединяющий таких производителей, но и целые праздники родной еды. Вкус крапивы, сныти или домашнего белорусского сыра - даже для жителей мегаполиса уже не роскошь. Беларусь только открывает для себя зеленые технологии производства. Органику двигает фермер. Два десятка - на всю страну. В "зеленые" записан, понятно, не каждый. Лишь владельцы сертификатов. У них и земля проверена, и методики точны.



Любомир Клепач, органик-эксперт объясняет: белорусский фермерский рынок - не синоним органике. Фермерские молоко или свинина - пожалуйста, органических - пока не найти. Белорусскому экофермеру пока непросто. О проблемах сбыта скажет каждый. Ведь вырастить можно много, но как продать и не прогадать?



Во всем мире экопродукты дороже. Разница с обычными минимальна для дикоросов (грибов и ягод). Европа и Америка из-за незначительной ценовой разницы вообще переходит только на органику. Для овощей и зелени зеленый статус добавляет к цене до 30%. Дороже всего покупателю обойдутся мясо-молочные продукты. Затраты в таком производстве несравнимо больше.







А в целом мировая экокорзина дороже традиционной на 20-30%. Многих европейских зеленых производителей субсидирует государство, позволяя тем удешевлять конечный продукт. В Беларуси пока из небольшого списка собственных экопродуктов самая дорогая позиция, которую нам удалось отыскать в торговле, это гречиха.



От поддержки экофермеров Беларусь также не отказывается. Но это дело будущего. Оно поможет новичкам компенсировать затраты на старте зеленого бизнеса и сделает зеленый продукт немного доступнее.



Казалось бы, почему "зеленое" движение столь популярно, несмотря на издержки? Да потому, что сегодня это больше чем бизнес. Те, кто выбирает органик (в том числе и мы с вами, покупатели) сохраняет планету зеленой, помогает чистоте окружающей среды, поддерживает развитие сельской жизни. И, может быть, именно это сегодня бесценно. Все, кто вкладывает в зеленые технологии, инвестируют в здоровое будущее. Поддержка органических производителей -один из заметных посылов Послания-2019. И мы об этом рассказали, ничего не вырвав из контекста.

