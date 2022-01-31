Послание Александра Лукашенко народу и парламенту: доля телесмотрения и аудитория

Послание Президента белорусскому народу и парламенту продолжает оставаться в топ-новостей. Только по белорусским телеканалам, и только в городах его посмотрели около миллиона 700 тысяч человек.



Так, Послание в прямом эфире посмотрели около 958 тысяч. Доля телесмотрения на трех каналах ("Беларусь 1", ОНТ, СТВ) составила 24 %. Аудитория телеверсии - 1 млн 150 тысяч человек.



В YouTube Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту на различных каналах посмотрели почти 400 тысяч пользователей, и цифры меняются ежечасно.



Почти 9 тысяч отметили видео, как понравившееся. Под трансляцией пользователи оставили свыше 2 700 комментариев, большинство из которых положительные. Статистика на YouTube-канале Агентства теленовостей показывает, что видео в считанные дни попало на вкладку "Тренды" YouTube.

