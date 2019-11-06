Послание из космоса спустя 40 лет

"Вояджер-2" сейчас находится на расстоянии в 18 млрд км от Земли. Космический аппарат передал оттуда первые данные. Что стало известно человечеству? И какое послание несет космолет?



"Вояджер-2" покинул Землю 20 августа 1977 года. Сейчас он находится на расстоянии 18 млрд км от Земли. Он вышел далеко за орбиты Плутона и покинул гелеосферу еще 5 ноября 2018 года. Понадобился год, чтобы информация достигла Земли и была расшифрована. Пока аппарат подтвердил, что между гелеосферой и межзвездным пространством есть четкая граница.



"Вояджер-2" несет в себе послание внеземным цивилизациям. На пластинках находятся записи звука вулканов, воды, смеха людей, музыки, фотографии, а также приветствия на 55 языках. Космический аппаратосуществил пока что единственный в истории пролет мимо Урана и Нептуна.



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