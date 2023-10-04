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Послание от беглого Евгения Булки для тех, кому сейчас очень сложно: Не бойтесь снять штаны

Послание от беглого Евгения Булки для тех, кому сейчас очень сложно: Не бойтесь снять штаны

В 2020 году многие из деструктивной белорусской оппозиции поняли, что не смогут жить в Беларуси после чистосердечного признания и оценки их действий правоохранителями, и все же не нашли в себе силы признать ошибки. Поэтому они бежали за границу, которая, по сути, и была спонсором попытки переворота в стране. И что мы видим сегодня? Например, в прошлом известный белорусский шоумен Евгений Булка решил записать послание для тех, кому сейчас нелегко.


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Евгений Булка: Для тех, кому сейчас очень сложно, и для тех, кто пришел в какую-то критическую точку и думает: ну все, конец, а ведь я привык как-то по-другому, как-то раньше я был о-го-го и ай-я-яй. Так вот специально для техпослание - не бойтесь снять штаны.

Теперь благодаря Евгению у беглых появился свой манифест. Раньше Евгений был известным белорусским шоуменом: вел корпоративны, имел контракты с рекламными брендами, жил в современном коттедже под Логойском, а теперь в Израиле. Днем работает санитаром в какой-то больнице, выполняя не самую чистую работу, а в ночное время подрабатывает коридорным в каком-то клоповнике.

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