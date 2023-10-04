Послание от беглого Евгения Булки для тех, кому сейчас очень сложно: Не бойтесь снять штаны

Евгений Булка: Для тех, кому сейчас очень сложно, и для тех, кто пришел в какую-то критическую точку и думает: ну все, конец, а ведь я привык как-то по-другому, как-то раньше я был о-го-го и ай-я-яй. Так вот специально для техпослание - не бойтесь снять штаны.