Послание от коллег из прошлого нашли на площади Победы

Послание от коллег из прошлого получили строители, которые реконструируют площадь Победы. Записку в бутылке нашли во время демонтажа плит в нижней части монумента. Она пролежала в земле около 30 лет. Во всяком случае, про дату закладки свидетельствуют монеты 85-го и 87-го года выпуска, которые были рядом с письмом. В тексте - список ударной бригады Емельянова, которая работала на площадке в 1987 году. Какая судьба ждет находку, пока неизвестно.