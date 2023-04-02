Послание Президента Беларуси - каждый нашел для себя то, что тронуло до глубины души

Егор Макаревич, заместитель гендиректора ОАО "Камволь":

Президент четко поставил задачу работать, в том числе на всевозможных векторах обозначил переориентацию на восток. В этой части мы как работали, так и будем работать на тех рынках, которые лояльны к белорусскому государству. Глава государства четко подчеркнул, что Беларусь, белорусская власть и народ готовы отвечать всеми возможными способами, для того чтобы защитить суверенитет и независимость.