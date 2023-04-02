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Послание Президента Беларуси - каждый нашел для себя то, что тронуло до глубины души

Мощно и откровенно о том, что волнует общество. Так говорят делегаты об услышанном во время Послания Президента белорусскому народу и парламенту. Каждый для себя нашел в выступлении главы государства то, что тронуло до глубины души.

Егор Макаревич, заместитель гендиректора ОАО "Камволь":
Президент четко поставил задачу работать, в том числе на всевозможных векторах обозначил переориентацию на восток. В этой части мы как работали, так и будем работать на тех рынках, которые лояльны к белорусскому государству. Глава государства четко подчеркнул, что Беларусь, белорусская власть и народ готовы отвечать всеми возможными способами, для того чтобы защитить суверенитет и независимость.
Ольга Мацюсь, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси":
Самое главное - посыл: мы свою страну никому не отдадим. Мы вместе, консолидировано работаем на мир, на созидание.

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