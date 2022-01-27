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Послание Президента Беларуси народу и Национальному собранию состоится 28 января

Траектория развития белорусского государства: что сделано и над чем предстоит усиленно поработать в ближайшее время? 28 января состоится Послание Президента народу и Национальному собранию.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала о формате проведения - площадкой определен Дворец Республики. В первую очередь, чтобы максимально расширить круг приглашенных. Причем этот формат появился по просьбе с мест. Инициатива высказана во время недавних встреч Президента с руководством и активом регионов.

Также пресс-секретарь Президента сообщила, что мероприятие будет транслироваться на национальных каналах и по Белорусскому радио в прямом эфире. Предыдущий опыт работы именно в таком широком формате оказался очень востребованным и был позитивно воспринят населением.

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