Послание Президента Беларуси народу и Национальному собранию состоится 28 января

Траектория развития белорусского государства: что сделано и над чем предстоит усиленно поработать в ближайшее время? 28 января состоится Послание Президента народу и Национальному собранию.



Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала о формате проведения - площадкой определен Дворец Республики. В первую очередь, чтобы максимально расширить круг приглашенных. Причем этот формат появился по просьбе с мест. Инициатива высказана во время недавних встреч Президента с руководством и активом регионов.