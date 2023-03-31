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Послание Президента Беларуси народу и парламенту 31 марта покажут в прямом эфире. Начало в 11:00

В 11:00 выступление Александра Лукашенко в прямом эфире покажут на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Трансляция будет организована в эфире Белорусского радио и на сайте Президента Беларуси, а также на YouTube-каналах госСМИ.

Телеверсию Послания покажут все белорусские телеканалы сегодня в 21:00. В связи с этим "Панорама" на "Беларусь 1" выйдет в эфир в 20:00.

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