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Послание Президента к белорусскому народу и парламенту - одна из самых обсуждаемых тем
Накануне Белтелерадиокомпания вела прямую трансляцию из Овального зала. Благодаря этому каждый житель страны мог услышать основные посылы Главы государства для общества.
Действительно широкий спектр народных вопросов в ходе Послания был поднят Президентом. Многие из них уже были озвучены и во время "Большого разговора". Как отметил Глава государства, каждый сигнал находится на контроле, и призвал местные власти и народных избранников более внимательно относиться к проблемам людей. Условия комфортной жизни должны быть созданы в каждом уголке страны, отметил Президент.
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