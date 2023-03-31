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Послание Президента - какие выводы сделал каждый для себя?

После Послания Президента журналисты АТН решили узнать, какие впечатления вызвала речь главы государства, какие темы вызвали больший отклик. Что особенно запомнилось, какие выводы сделал каждый для себя.

Подробности у Катерины Круталевич (видео).

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