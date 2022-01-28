Послание Президента - контуры развития на перспективу в рамках передачи "Вопрос номер один"

Послание Президента традиционно заложило контуры развития на перспективу. Во главу угла поставлено благополучие каждого гражданина! Отдельное внимание уделяется увеличению продолжительности жизни и заботе о здоровье. Наша страна находится под экономическим и военным давлением. Несмотря на это, мы реализуем самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, которая позволяет развиваться без оглядки на мнение доброжелателей.

Сегодня главная задача для каждого белоруса - найти ответы на три простых, но не менее важных вопроса, которые обозначил глава государства во время послания народу и Национальному собранию. Готовы ли платить за оборону? Ценим ли мы независимость? Способны ли брать ответственность на себя и проявлять инициативу? Мы предлагаем сделать это вместе в рамках передачи "Вопрос номер один" в эту субботу в 19:00