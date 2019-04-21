Послание Президента. Мнение политического обозревателя Андрея Кривошеева

О том, как плоды этой серьезной работы воплотились в Послании-2019, какая атмосфера царила в парламенте и как были восприняты ключевые тезисы депутатским корпусом и экспертами, спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева. Каждый из нас сделал свои выводы и наблюдения во время Послания: что тебе приглянулось, что бы ты отметил, как человек, который много раз бывал на таких мероприятиях?



Андрей Кривошеев:



Ежегодно в Послании звучат главные тактические приоритеты Беларуси

Интересного - много. Начну с того, что бросилось в глаза с первых же минут - обновление интерьеров. После ремонта и Овальный зал, и фойе визуально стали светлее и удобнее, при этом сохранили преемственность - те же барельефы на стенах. Дань цифровизации - в рабочие места депутатов теперь встроены полноценные планшеты. Бумаги станет меньше, а вот законотворчества и прозрачности в работе больше. Вообще, изменения символичны: выстраивается новая архитектура государства. Вспоминаем Дворец Независимости, новое здание Верховного Суда - парламент в этой же цепочке символов эпохи. Здесь четверть века назад разрабатывалась и принималась конституция. Здесь ежегодно в Послании звучат главные тактические приоритеты Беларуси.







Красной нитью через все Послание проходит постулат о ценности белорусского суверенитета и независимой политики

От формы или архитектурных форм переходим к содержанию. Здесь красной нитью через все Послание проходит постулат о ценности белорусского суверенитета и независимой политики. С этого Президент начинает свое выступление - и именно суверенитетом и национальным единством завершает. Важный нюанс: если раньше независимость звучала, скорее, как базис и цель, то в этот раз - как свершившийся факт и опора для развития. Примерно также хозяин усадьбы говорит, когда завершает капитальное строительство. Есть фундамент, есть дом - дальше можно украшать, обставлять мебелью, наводить порядок на участке, но основа уже есть. Еще и поэтому в Послании не раз звучало о том, что уже сделано.





Большую часть Послания о внутренней повестке: развитиирегионов, зарплатах, ценах, занятости