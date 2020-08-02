Послание Президента народу и Национальному собранию состоится 4 августа

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси. Наталья Эйсмонт отметила, что в понедельник, 3 августа, обе палаты парламента откроют свои внеочередные сессии.

Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы и рассмотрят текущую повестку дня. А на следующий день, как и было запланировано, с Посланием народу и парламенту обратится Глава государства.