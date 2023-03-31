Суть исторического момента - каким будет будущее Беларуси? Каким будет ее завтра в контексте геополитических процессов и переустройства мирового порядка.



Послание Президента народу и парламенту получилось фундаментальным и всеобъемлющим. Как подчеркнул глава государства, это концентрированный взгляд на ситуацию в стране и за ее пределами, задачи на будущее и ответы на самые острые вопросы.



Сам Александр Лукашенко определил тему своего Послания народу и парламенту как условия для сохранения нашего суверенитета и независимости. Это 6 пунктов. Среди них: народное единство, наша историческая память и традиции, сильная экономика, социальная справедливость, независимая внешняя политика и обороноспособность.