Послание Президента народу и парламенту получилось фундаментальным и всеобъемлющим
Суть исторического момента - каким будет будущее Беларуси? Каким будет ее завтра в контексте геополитических процессов и переустройства мирового порядка.
Послание Президента народу и парламенту получилось фундаментальным и всеобъемлющим. Как подчеркнул глава государства, это концентрированный взгляд на ситуацию в стране и за ее пределами, задачи на будущее и ответы на самые острые вопросы.
Сам Александр Лукашенко определил тему своего Послания народу и парламенту как условия для сохранения нашего суверенитета и независимости. Это 6 пунктов. Среди них: народное единство, наша историческая память и традиции, сильная экономика, социальная справедливость, независимая внешняя политика и обороноспособность.
Во время прямого эфира откровенные заявления Александра Лукашенко моментально разбирало на цитаты мировое сообщество.
Буквально каждая тема сопровождалась развернутыми комментариями и инсайдами от нашего Президента. Более детально в большом репортаже "Панорамы" (подробности в видео и ленте новостей).