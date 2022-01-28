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Послание Президента прозвучало - приглашенные гости делятся впечатлениями

Послание Президента прозвучало. Акценты расставлены. Приглашенные во Дворец Республики делятся своими впечатлениями (видео).

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